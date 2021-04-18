自動販賣機的商品種類越來越多，像是手搖飲料、現做雞蛋糕，都可以在販賣機買到，不過若是賣情趣用品，是否會違法呢？桃園一名楊姓男子，設置一台「情趣自動販賣機」，擺放各種情趣用品，像是男性自慰器等，遭檢察官以販賣猥褻物品罪起訴，不過法官認為，自慰是醫學允許的，因此判楊男無罪。

根據判決書，楊男設置的情趣自動販賣機裡，擺放的商品外觀，有部分女性裸露的照片，至於自慰套材質，成分以矽乳膠為主，雖然外觀是模擬女性陰部外型、結構、觸感，但與真正女性陰部外觀，仍然相距甚遠，屬男女增加情趣、或個人自慰商品，只看商品外觀難以產生興奮感。

至於另一樣情趣商品「口枷（又稱口塞）」，使用方式是穿戴在頸部，將圓形球含在口中，純看外觀，更難以使人產生性慾，一般來說，口枷會出現在男女身上，或性愛畫面，客觀上也並未讓大眾產生羞恥感或厭惡，難以認定是猥褻物品。

桃園地方法院審理此案時，認為現今醫學上，已經將自慰視為正常的性健康，也鼓勵作為簡易的洩慾方式；至於情趣用品的產生，是現代人為了增加閨房情趣，以此做為輔助，會使用的人，基本上是先產生慾望，才會以情趣用品輔助，難以認定情趣用品有侵害性之道德情感，因此最後判楊男無罪。

(中時新聞網)