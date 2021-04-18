對於日本政府決定將福島第一核電廠廢水排入大海，財務大臣麻生太郎並表示「那些水喝了也沒什麼事」，資深媒體人陳揮文怒批，如果核廢水可以喝，那你們（日本）喝掉就好啦！為何還要排入大海？有事嗎？

日本政府13日在內閣會議上正式敲定將把福島第一核電廠廢水排入大海，預定於2年籌備期後開始實施。日本稱，含有氚元素的核汙水經稀釋後，濃度會低於飲料標準值，依次排放將對人體無害。然而，針對日方的決定，除美國表示理解外，周邊國家都認為將影響海洋環境，其中南韓外交部不但召見日本駐韓大使抗議，由31個南韓公民團體組成的「脫核市民行動」還指日方之舉為「核恐怖活動」，稱將謀求一切手段阻止。

日本首相菅義偉表示：「要推進反應爐報廢，處理水（指核汙水、廢水）進行處置是無法逃避的課題。政府將出面確保安全性，並為消除形象受損採取一切對策。」日本計畫在未來2年完成監管部門審批、設施建造等排放籌備工作，並在之後的30～40年將核廢水分階段排入海洋，以避免福島核電廠在2041～2051年完成廢爐作業的進度受到影響。

東電公司在向海洋排放核廢水時，會先用海水稀釋到100倍以上，使放射性物質氚的含量降至每升1500貝克（放射性活度的國際單位）以下，這是日本國家標準的40分之1、世衛組織（WHO）飲用水標準的7分之1左右。

日本官房長官加藤勝信在記者會上指，陸、韓、台等也在核能設施排放含氚液體廢棄物，「未見到其周邊由氚造成的影響。」財務大臣麻生太郎在內閣會議後更表示，日本核處理水中的氚濃度比大陸和韓國（的核電廠）排入海洋中的濃度要低，「那些水喝了也沒什麼事」。

資深媒體人陳揮文在廣播節目氣憤表示，如果核廢水可以喝，那你們（日本）喝掉就好啦！為何還要排入大海？有事嗎？日本一億多人，一人發一瓶啊！看南韓的抗議，我們不如南韓，難怪日本看不起我們。

國民黨立委費鴻泰也表示，別的國家都用「抗議」，我們用「遺憾」，太軟了，根本趴在地上。賴士葆說，政府竟然只有關切？為什麼不抗議？

(中時新聞網)