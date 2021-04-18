59歲香港影帝黃秋生日前再度來台隔離，國發會今日也證實他去年申請就業金卡已核准，按規定，黃秋生在金卡效期3年內來台工作無須事前申請，且在台可享減免所得稅優惠及健保。黃秋生經紀人稍早也親自向《中時》證實領到就業金卡一事，更透露未來規劃。

黃秋生被證實已領到就業金卡，稍早他的經紀人也向《中時》回應：「其實去年就拿到了，申請了大概3個月，效期是3年。」更透露黃秋生目前除了《開著餐車交朋友》實境秀節目，還有其他計劃在談，還沒有落實，今年6月就會回香港準備舞台劇。

黃秋生縱橫影壇40年，演過《八仙飯店之人肉叉燒包》、《古惑仔電影系列》、《野獸刑警》、《無間道系列》、《頭文字D》、《淪落人》等無數經典電影，亦3度拿下香港金像獎影帝，演技無庸置疑。

黃秋生先前曾多次表示對台灣的喜愛，2020年5月於臉書透露準備移居台灣，引發關注，還在生日當天表示過往沒有特別的生日願望，唯獨今年願能將一生所學之技帶到台灣，教給下一代。

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(中時 )

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