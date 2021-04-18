去年因牛肉麵及統編事件請辭的前行政院發言人丁怡銘，被爆已於3月回鍋出任行政院機要顧問，引發爭議；行政院今天證實此事，丁怡銘每月薪水實領約11萬餘元。常在臉書評論時事的葉慶元律師認為，民進黨護短到底，你們看得下去嗎？

國民黨立委陳玉珍在去年11月就曾預言，丁怡銘一定會有下一個工作，如今一語成讖。葉慶元18日在臉書貼文認為，「民進黨決定護短到底，各位老百姓們，你們看得下去嗎？」

丁怡銘去年11月指控，北市牛肉麵節冠軍店的牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊克多巴胺，遭點名的皇家傳承牛肉麵貼出檢驗報告打臉，證實其牛肉萊劑零檢出。丁怡銘為此急忙致歉，並向業者訂了100碗牛肉麵補救，卻被發現收據上竟打上行政院的統編「03722403」，被質疑要以公務預算報帳。丁怡銘於是取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發民眾憤怒，丁怡銘只好請辭止血。

行政院發言人羅秉成今天證實，丁怡銘已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬餘元的14職等政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜，期盼借重其專長和能力，繼續襄助各項政務推動，並提到蘇揆期待丁怡銘能記取教訓，積極任事。

網友表示，「另一位丁丁也是會回鍋蔡政府的。」、「只有官位，沒有是非。」、「這個黨，真的很敢。」、「828之後可能就一起走了。」、更有人酸說，「黨會照顧你的」、「丁丁一定有常人沒有的特異本事與功能，常人們摸摸鼻子羨慕吧，還能怎樣？」

(中時新聞網)