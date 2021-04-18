女星王彩樺與丈夫黃品文育有一對寶貝女兒，大女兒庭庭和小女兒都擁有高顏值，王彩樺每回曬女兒都引發外界熱議，而王彩華近日則難得曬出2個女兒的同框照，雙姝都擁有氣質大眼，舉手投足散發空靈美，仙氣爆表。

52歲王彩樺昨（17日）在臉書曬出一對女兒的同框照，只見大女兒庭庭頭戴帽、身穿短版上衣和長褲，隱約露出小蠻腰，小女兒則是以小露低胸的貼身短袖上衣與長褲入鏡，雙姝擁有濃眉大眼、高顏值，且穿搭都很有型，兩個美少女也不約而同對鏡頭露出淡淡微笑，模樣絕美超空靈。

一對女兒難得同框，王彩樺調皮發文問：「你們覺得誰是姐姐、誰是妹妹呢？」同時，王彩樺也噴母愛寫下：「我的大公主&小公主」，而姊妹照曝光就吸引許多藝人好友狂讚，況明潔直呼：「一個知性一個甜美，但都是像媽媽的大美女」，方文琳大讚是：「漂亮姊妹花」，張秀卿留言驚呼：「親愛的基因太強了」，李亮瑾、林吟蔚、林玟誼也大讚很美。

其實王彩樺過去就曾帶大女兒庭庭，為歌手黃昺翔拍攝歌曲《甜不辣》MV，當時大女兒空靈的高顏值就曾引發討論，還有人大讚庭庭像韓星，不過大女兒不嚮往演藝圈，倒是小女兒對音樂有興趣，愛吹直笛、彈吉他，王彩樺還為此狠砸2.8萬元買吉他，也讓人見識到她栽培女兒毫不手軟。

(中時新聞網)