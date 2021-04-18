大甲媽鑾轎中午時分跨越大甲溪橋，在信眾簇擁下緩慢返回大甲境內，傍晚6時23分通過水尾橋，目前正繞行四城門賜福。鑾轎所到之處萬人空巷，一度寸步難移，沿途鑼鼓喧天，市區入夜後鞭炮聲不絕於耳，燦爛煙火不時照亮夜空，廟方預估晚間10點過後才能安座。

各地朝聖信眾湧進大甲街頭，數百陣頭魚貫遊街獻藝，熱鬧非凡。鎮瀾宮副董鄭銘坤表示，去年大甲媽進香主題是「人情味」，因疫情延後到6月起駕，不少信眾憂心疫情而請假。感謝流行疫情指揮中心防疫得宜，讓宮廟活動得以舉行，今年大甲人潮多到快失控。

鄭銘坤說，今年大甲媽進香主題是「承諾」，讓信眾不失約，履行對媽祖的承諾。台灣是防疫第一名，今年遶境才人潮溢出來，9天8夜圓滿完成，媽祖鑾轎今晚將入廟安座。

媽祖回鑾日天氣轉陰，鄭銘坤樂觀表示，應該慢慢就有雨水降臨，感謝媽祖及眾神明庇佑，今年籤詩預測雨水充足，只是會晚到而已。

鄭銘坤也提到，新港奉天宮祝壽大典，滿場信眾虔心向大甲媽、新港媽及眾神祈求早降甘霖，上蒼應該會看到百姓心聲，一定會賜降甘霖，應該沒問題啦！

(中時 )