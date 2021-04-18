行政院政務委員兼發言人羅秉成今（18）日稍早證實，去年請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的14職等政院機要顧問。對此，網友怒稱，丁怡銘都回來了，看來丁允恭也不遠了吧？

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。

丁怡銘不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，而被酸「怡銘點餐，全民買單」，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒。

羅秉成回應，蘇揆已於上月聘任丁怡銘，協助政策研究與溝通事宜。丁於擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，蘇揆期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

對此，網友諷刺，丁怡銘都回來了，看來丁允恭也不遠了吧？而林佳龍應該也快了？民進黨過去是敗選升官，現在進化成下台僅是表面下台，但其實人一直沒離開過！月薪12萬，養這些人的錢還通通都是花你我所繳的納稅錢！

網友回應。 （取自臉書）

(中時新聞網)