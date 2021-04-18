天降甘霖！日月潭晚間明顯降雨 店家超興奮（影片來源／民眾提供）

「終於下雨了！」南投魚池鄉日月潭今天晚上7點35分突然下起一陣大雨，遊客、店家開心不已。日月潭因久旱早已見底，今晚突逢甘霖，路上積水如小河往低處流，雖然雨勢僅短短約十分鐘，但很多被淋濕的民眾高興地說：「雨繼續下吧！」、「太棒了！好久沒有淋雨了」，民眾也將「天降甘霖」的雨景影像PO網，興奮不已。

中部水情嚴峻，已經實施「供五限二」限水措施，但仍盼不到雨勢，據中央氣象局的雨量統計以及日累積圖，台灣今天僅少數地區有下雨跡象，南投竹山及仁愛山區約在中午12點至下午1點間出現較大雨勢，竹山與雲林交界的桶頭累積雨量約17毫米，是全台降雨最多之處。

日月潭晚間7點35分也下起短暫大雨，雨水來得又快又急，碼頭附近遊客緊急散去，附近商家急著撐傘保護商品、收拾貨架物品，不少民眾被淋得全身濕，但是大家都相當欣喜。

網友興奮地將下雨情景錄影PO網指出，馬路上立刻匯集成流，到處都是一片溼答答，就連附近的山區東光村也局部下起大雨。印象中上次下雨是在3月23日，但是下的是小雨，更早之前則是1月下旬，但雨量不多也不大，這次這短短突如其來的十分鐘大雨，讓他們更深深體會，什麼叫「天降甘霖」。

遊客及在地民眾也表示，「終於下雨了」、「好久沒有淋雨的感覺」、「雨繼續下吧！」，看著雨水嘩啦啦的下，沿著道路地勢會成水流，民眾都很高興，希望這幾天還能多下一點雨，早日解除中部和中部旱象。

(中時新聞網)