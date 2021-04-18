峮峮近日接下中視《飢餓遊戲》主持棒，孫協志、王仁甫及許孟哲「飢餓三帥」讚她反應自然不做作，峮峮表示：「幾次相處下來，最讓我驚訝的是大家私底下跟節目上其實差不多，最大的收穫則是參加1個節目卻獲得4個學習對象，而且還是不同範本。」她覺得王仁甫以鬥嘴方式，讓人表現與放鬆；孫協志則走爸爸風格，「但他會告訴妳要做自己，不用特別呈現什麼人設給觀眾」。

峮峮笑稱一開始沒發現孫協志愛碎念，後來錄完爭霸賽後才意識到，「他當然會念表現，但其他什麼也會念，協志哥如果講正事我會聽，但如果是花蓮薯這種話題，我就會慢慢飄走」。至於許孟哲，對她來說就是可愛的大哥哥，「分隊我會第一個選他，因為戰力很強」，雖然許孟哲有「臭手」之稱，但她覺得自己不遑多讓可負負得正；主持夥伴「豆花妹」蔡黃汝則讓她驚喜，「花花有種反差，可能因為是演員，所以過去較少呈現自己的個性」。

峮峮開心迎接31歲生日。（中視提供）

峮峮今迎接31歲生日，去年30歲生日男友黃鴻升（小鬼）還浪漫送禮，現在景色依舊，小鬼卻離開了，她談到今年生日仍笑著表示：「我一直相信莫非定律，就不說生日願望了。」一直被問小鬼是否有壓力？她沉默了一下說：「我當然希望很多事情放心裡，畢竟他現在去了很好的地方，如果我真的那麼想講這些事，就會在我的社群媒體講，他就是去了很好的地方，我們大家還是要回到正常的生活軌道上。」

去年三金哀悼影人片段，小鬼都在其中，峮峮坦言只看過其中一段，「在朋友家聚會剛好看到，當下沒認真看又走回飯桌，當然會（以他為傲），但……我有點不知怎麼表達」。她至今仍不敢看小鬼影片，「我學到應該要把快樂帶給別人，人當然難免有低潮，我可能關起門自己面對，或跟好友聊，較少呈現在大家面前」。是否繼承小鬼綜藝魂？她則笑回：「就差了自律的部分，我愛吃，希望可再瘦3公斤。」

(中時 )