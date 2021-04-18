無論是捷運、或是公車上，都有設置博愛座位，一開始設置的美意，是希望民眾可以讓位給有需要的乘客，不過並非「強制」，畢竟有些人可能有需要，只是肉眼看不見，但也因為博愛座，至今發生不少糾紛，一名網友在臉書PO出兩段影片，疑似因為座位發生衝突，影片中只見一名戴帽男子不斷咒罵「廢物老人」，場面相當火爆。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」上傳兩段影片，標註發生時間為18日，地點則是捷運板南線，從龍山寺站往江子翠之間，上演「座位爭霸戰」，原PO在文章中表示，疑似年輕人一人使用3張座位(包包、本人、寵物籃)，等自己注意到的時候，已經與中年人起衝突。從影片中判斷，一名戴帽子的年輕男子，與一名穿深藍色衣服的中年人發生衝突，期間戴帽男不斷嗆聲「廢物老人」、「過來啊」，加上一連串三字經。

而捷運站務人員、保全也在捷運車廂裡，拉住爆走的戴帽男子，直勸「不要打了大哥」、「我們下車處理」，而與戴帽男發生衝突的藍衣男子，面對嗆聲不甘示弱回嗆「我老人又怎樣」、「一個人佔3個位置」。

男子嗆聲掀熱議（圖／取自爆料公社二社）

最後戴帽男拿著寵物籃，還有個人物品，與站務人員一起下車，但下車後不知道什麼原因，再次起衝突，戴帽男一度跌坐在地上，目前光看影片無法得知衝突發生原因，不過戴帽男在影片中說道「我有精神疾病，殺人無罪」，引起網友熱議，表示一定要將影片存檔，才有證據。

(中時新聞網)