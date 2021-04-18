2021年世界首個以線下會議為主的大型國際會議：博鰲亞洲論壇18日登場，該論壇發表旗艦報告預估，2021年亞洲經濟將出現恢復性增長，經濟增速有望達到6.5％以上，亞洲將成為全球可持續復甦的重要引擎。

綜合外媒報導，大陸將於4月18日至21日舉行博鰲論壇2021年年會，此次年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏『一帶一路』強音」。外傳大陸國家主席習近平20日將出席大會開幕式，以及會見論壇理事成員、與企業代表互動，參加「中美企業家對話」等一系列重要活動。

博鰲論壇秘書長李保東18日在記者會中透露，據初步統計，註冊與會總人數超過4千人（不含線上參加），規模空前。儘管受到新冠疫情影響，與會陣容仍十分豪華，共有40位政要和前政要，74位部長級官員和前官員，幾十位國際組織領導人、負責人，近百位世界知名企業高層，以及許多知名專家學者與會。

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