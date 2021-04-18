行政院政務委員兼發言人羅秉成今(18)日證實，去年因年肉麵風波而請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的14職等政院機要顧問。對於丁怡銘的華麗轉身，台北市議員游淑慧直批，民進黨真的很瞎，難道是因為沒人可用，所以才要不斷資源回收？

羅秉成指出，蘇揆已於上月聘任丁怡銘，協助政策研究與溝通事宜，而丁怡銘在擔任行政院發言人一職前，原專長即為政府政策研究，且他在中央和地方政府均有相關歷練，蘇揆期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

針對丁怡銘回鍋行政院擔任顧問，游淑慧接受《中天新聞》採訪時表示，民進黨的官場前規則，就是請辭只是為了暫避風頭，失業永遠都還有別的位置可以去做。游淑慧指出，丁怡銘釋放假訊息，打擊店家信心，其實已經犯法了，針對一個犯法的人，民進黨沒去追究，監察院沒去調查，結果他反而華麗轉身，又變成顧問。

游淑慧質疑，丁怡銘是要顧什麼問呢？是要教導如何釋放假訊息，打擊業界信心嗎？最後，游淑慧更忍不住對民進黨嗆聲，「我覺得民進黨真的很瞎，你們是沒人了喔？沒人可以用？全黨沒人才了嗎？所以不斷的資源回收再利用，真的讓人覺得啼笑皆非」。

(中時新聞網)