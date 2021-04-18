香港女歌手吳若希（Jinny）與澳門富二代老公何兆鴻（Alex）結婚3年，育有1子1女。然而個性直接的她，近日就在節目上自爆懷孕時很愛看謎片，接著更透露老公曾問過她一個問題「胎兒這麼大了，那就會弄到胎兒的頭吧」，令攝影棚眾人聞言害羞不已。

吳若希日前上TVB《日日媽媽聲》暢談懷孕辛苦，突然自爆在懷孕時很愛看謎片，表示只是純粹覺得謎片很好看，但平時是不看的。然而在聽到婦產科醫師分享研究數據，稱其實大約有六成女性在懷孕期間性慾會減少，讓吳若希好奇：「那我是不是不正常？」醫師則回應約有一成多的女性會出現吳若希的狀況，並非不正常。

吳若希上節目片段

在探討懷孕期間可否有性行為的話題時，吳若希又大膽爆料老公曾問她一個問題，「胎兒這麼大了，那就會弄到胎兒的頭吧？」讓全場眾人聽完也害羞起來。對此，醫師表示如果是懷孕後期，寶寶頭部比較低，其實真的會碰到，令吳若希震驚不已，醫師則連忙澄清：「碰到不代表弄傷。」

根據婦產科醫師說法，醫學上懷孕期間有性行為大部分情況都是可以的，當然有些情況會有問題，例如有胎盤前置，性行為可能導致出血，造成胎兒有危險。性行為的姿勢也不會到胎兒造成影響，主要是盡量避免壓到孕婦肚子。

(中時新聞網)