一年一度的白沙屯媽祖進香已經回鑾，有網友好奇，當媽祖出巡時，廟裡由誰坐鎮？原來媽祖也有分身，除了「大媽」以外，廟方還會再刻「二媽」、「三媽」，甚至到「六媽」，每個分身都各有所司；此外，一般常見的黑面、紅面、粉面、金面、白面等5色媽祖，到底有什麼差別？內行人解答，黑面媽祖最兇悍，因此通常負責除煞。

【老王說】為什麼要遶境-進香？跟媽祖有關的 兩則靈異故事 ｜ 片尾有 媽祖 林默娘 相關科普(取自YouTube／老王)

YouTuber《老王》拍影片解釋，媽祖的臉有分顏色，其中「黑面媽祖」被認為較有威嚴、也最兇悍，因此通常負責除煞、捉妖，但也有人說，其實黑面媽祖的臉是被煙燻黑的；「紅面媽祖」代表喜氣，通常在喜慶的場合，大都會邀紅面媽祖坐鎮；「粉面媽祖」代表媽祖凡人時的模樣，較有親切感，因此也是坊間最常見的媽祖神像；「金面媽祖」代表莊嚴；「白面媽祖」大多來自於大陸和日本，比較少見。

老王指出，媽祖出巡時，若把大媽的神像請出去，廟裡就沒有媽祖坐鎮，所以廟方通常會刻第二尊神像，後來因為信眾越來越多，因此廟方也將媽祖的工作分類，甚至刻到「六媽」，各自都有各自的任務和特色，但不論「大媽」或「二媽」、「三媽」，其實都代表天上聖母林默娘。

老王表示，大媽宛如官方代表，地位最崇高，可以直接和上天聯繫，為各媽祖之首；二媽則是負責一般雜事或是各媽祖間的糾紛、各神明之間的問題，比較威嚴，就像是企業中的總經理；三媽專門處理有關信徒卡陰及各項疑難雜症，必須在民間就近拿妖除魔，所以民間最容易看到三媽發威，正氣凜然，有如關聖帝君。

四媽則被稱為有智慧的「讀書媽祖」，有企劃及文筆的能力，負責命理、功名、取名，上知天文下知地理，因此可以為信徒解惑改運；五媽則負責處理有關金融方面的問題，就像五路財神，專門處理財務及投資理財；六媽則是最活潑，很會招呼人，一般開店、做生意的人，或是有官司問題的等都可以求祂。

(中時新聞網)