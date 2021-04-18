運8技術偵察機。空軍提供。
運8技術偵察機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍2架運-8反潛機，1架運-8技偵機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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(中時 )

#空軍 #防空 #西南 #飛彈 #驅離