今3架共機下午侵擾我西南空域 21:522021/04/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍2架運-8反潛機，1架運-8技偵機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 英王室告別菲利普親王 哈利、威廉送行 居檢天數縮短反被關更多天 指揮中心回應了 (中時 ) #空軍 #防空 #西南 #飛彈 #驅離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李玖哲嗨歌江宏傑挺戰友 04:102021/04/18 娛樂新聞 丁怡銘回鍋政院月領12萬 網酸：林飛帆只拿9萬真是委屈了 14:022021/04/18 政治 被問怎麼看丁怡銘回鍋 柯文哲脫口四字酸：我佛慈悲 20:152021/04/18 政治 大陸軍艦侵台灣淺堆 海軍全程掌握 04:102021/04/18 焦點新聞 網路賭博年輕化 內科博弈一條街 04:102021/04/18 社會新聞 看到丁怡銘回鍋政院 宅神酸炸：別再什麼都要打統編了 17:022021/04/18 政治 移民署苗栗服務站 邀新住民團體共辦石虎生態之旅 13:052021/04/18 生活 岡山河堤共融遊戲場 邁促做好 04:102021/04/18 地方新聞 一場台積跳電意外 這檔「風力女超人」大爆發 21:312021/04/18 財經 花蓮縣府提升農業管理效率 培訓種子學員考取無人機證照 15:082021/04/18 寶島 頻傳共機擾台 澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備 16:182021/04/18 國際 政治熱門新聞 陳致中亮吳淑珍最新近照 網友發現一件事 - 政治 高金素梅被公督盟列「待觀察」立委 鄭村棋怒嗆3字 - 政治 太魯閣號事故發生後 蘇貞昌最新網路聲量出爐 - 政治 太魯閣號偵辦臨陣換將 藍委被一件事嚇到疑「內情不單純」 - 政治 看到丁怡銘回鍋 媒體人忍不住脫口嗆15字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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