中國外交部副部長樂玉成16日接受外媒專訪時表示，新疆不存在強迫勞動，美國、西方制裁部分新疆企業，真實意圖根本不是保護人權，而是破壞新疆的穩定，遏制中國的發展。制裁的結果是破壞當地人權，在新疆人為製造「強迫失業」、「強迫貧困」。

美聯社報導，樂玉成指出，在新疆，勞動者自願簽訂勞動合約，權益得到保障，享有自己的勞動成果。在新疆摘棉花是高收入工作，更何況新疆全區棉花機播率達到100％、機採率達到70％。近日，BCI（Better Cotton Initiative）上海代表處發表聲明指出，按照BCI的審核原則，新疆沒有發現一起強迫勞動現象。

樂玉成表示，被制裁的新疆企業都是合法註冊、合規經營，企業員工都對工作非常滿意。制裁損害這些企業的利益，也損害新疆老百姓的利益，而且在一定程度上影響棉花等產品的全球產業鏈、供應鏈穩定。

(工商 )