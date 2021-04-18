英國王室昨（17）日為菲立普親王舉行葬禮，哈利王子緊急從美國返英奔喪，卻傳出被大部份王室成員冷對，肢體語言專家分析，從哈利在葬禮上的小動作就可看出他相當焦慮，相較之下，威廉王子則是情緒偽裝大師，看不出他的真實情緒。

英國王室17日為菲立普親王舉行葬禮，當天下午，親王子女、孫子從溫莎城堡出發，一路步行護送親王靈柩前往聖喬治禮拜堂，陪伴親王走完最後一程，威廉王子與哈利王子中間安排了安妮公主（Princess Anne）長子菲立普斯，三人一同併肩而行。

英國《太陽報》（The Sun）報導，根據英國行為專家詹姆斯（Judi James）的說法，光是這一段路就看的出來威廉、哈利性格大不同，她描述威廉王子走路時繃著臉、沒有笑容，眼神看向前方，相較之下，哈利洩漏出焦慮和緊張的訊號。

她說哈利做了一些自我安慰的動作，像是用一隻手拉扯背心、外套，或者是當哈利走在威廉後面時，曾聳一聳肩膀，這些都是增加自信的姿勢。

另外，當禮拜堂的葬禮儀式開始時，威廉入座凱特旁邊的位子，期間可以看到單獨就座的哈利低下頭，詹姆斯指出看起來葬禮對哈利來說壓力很大，哈利顯然相當想念妻子梅根的支持。

此外，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，除了面對祖父離世的巨大傷痛外，和梅根聯合指控王室種族歧視的爆炸性專訪，也讓他此趟奔喪之行面臨龐大壓力，送親王最後一程的路上，威廉與哈利中間硬是插了大表哥菲立普斯，據悉就是威廉王子的特別要求。

送菲立普親王最後一程，威廉王子與哈利王子中間硬是插了一位大表哥菲立普斯。

消息人士也透露，哈利此趟返英面臨許多王室成員的冷眼對待，其中姑姑安妮公主、叔叔愛德華王子（Prince Edward）及其妻子蘇菲，在葬禮前似乎仍對哈利非常生氣，他們站在同一陣線守護女王，認為哈利的舉止相當糟糕；在爆炸性專訪後，王室成員對哈利沒有一絲同情。

家族中只有堂妹尤吉尼公主（Princess Eugenie）仍是忠誠朋友，另外先前捲入和未成年少女發生不正常關係的叔叔安德魯王子（Prince Andrew）則是唯一表示出同情的親戚。

英國菲立普親王17日葬禮後，威廉王子、哈利王子首度破冰，邊走邊交談。

葬禮結束後，王室成員從禮拜堂步行走回溫莎城堡，威廉與哈利破冰，邊走邊交談，這是兩人睽違一年後，首度在公開場合中互動。

兄弟破冰，凱特王妃暖心扮演潤滑劑，畫面顯示凱特與哈利走在威廉後方交談，接著威廉回過頭來加入，不久後凱特又巧妙地離開和其他王室成員交談，留下兄弟倆獨處。

(中時新聞網)