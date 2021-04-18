俗話說相愛容易相處難，夫妻結婚後時常為了生活中的瑣碎小事而起爭執。一名人妻分享，自己睡眠時間不固定，有時後半夜1點入睡，有時後則是整夜沒睡，老公雖得知她有這習慣，但也只是偶爾念個1、2句，直到日前她半夜睡不著做出2舉動，瞬間惹惱老公，他更氣得轉身離開說要分房睡，貼文發出後大多網友力挺男方。

人妻在Dcard上發文，表示自己睡眠時間不正常，有時候可以半夜12點至凌晨1點睡，有時候則會整晚沒睡，到早上7、8點才睡，更說睡眠時間完全是看心情，以及當下手邊有沒有沒做完的事，或以身體疲累的程度來決定，老公先前則是有念過幾句，但也沒多再多說什麼。

但前陣子可能生理期快來了，原PO心理悶悶的，晚上不太想睡，日前更是整晚沒睡，熬到早上8點才睡，就在當天晚上，老公要她早點洗澡睡覺，但她覺得手邊的事還沒做完，就先跑去記帳剖了撲滿算錢，接著跑去剪指甲，就是這2舉動徹底惹惱老公，「我老公就生氣了…搬著他的枕頭棉被跑去客房了」，讓原PO不知該如何解決，「好煩，不想因為這個跟老公吵架」。

貼文發出大多網友力挺男方，認為原PO的行為相當擾人，「你不睡還要妨礙別人睡？」、「我覺得夫妻一起睡覺是很幸福的事，如果我老公這樣我也會很不爽」，但也有人認為，若作息不同分房睡或許對彼此都好，「分房睡兩個人睡眠品質都比較好啊，如果真的作息不一樣，分房睡對彼此都好，不需要去遷就誰」、「互相尊重對方睡覺時間，他想早睡就讓他睡，偶爾分開睡沒有不好」，事後原PO更新表示，她和老公已和好，發文單純是抱怨發牢騷，替心情找到一個宣洩的出口。

(中時新聞網)