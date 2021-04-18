淡水第一漁港自行車道改善完成，民眾騎乘腳踏車，沿著拓寬後的腳踏車道，即可遊玩淡水各景點。（漁業處提供／戴上容新北傳真）

淡水第一漁港自行車道改善完成，民眾騎乘腳踏車，沿著拓寬後的腳踏車道，即可遊玩淡水各景點。（漁業處提供／戴上容新北傳真）

春季是出遊的季節，漁業處表示，淡水第一漁港改善完成，附近腳踏車道也已拓寬，民眾只要準備好腳力，淡水河捷運沿線都能租借到新北市公共自行車YouBike，民眾騎乘腳踏車就能輕鬆從淡水老街到周邊小白宮、紅毛城、海關碼頭等景點，日落時可到漁人碼頭欣賞美景、享受美食。

漁業處指出，到淡水旅遊很便利，只要搭乘捷運至淡水沿線後，捷運出口外就有YouBike租借站租借腳踏車，騎乘腳踏車可一路從淡水老街遊玩至漁人碼頭，中途行經的淡水第一漁港，日前已透過水環境改善工程，將碼頭寬度向港區內拓寬，改善以往漁港腹地狹小導致行人與自行車爭道的狀況。

漁業處指出，淡水第一漁港透過水環境的改善，除優化漁民工作環境外，也保留歷史特色，重新串起淡水老街到周邊小白宮、紅毛城、海關碼頭等景點；來訪淡水第一漁港時，可小憩坐在河岸邊來碗冰品、揮灑一下素描，或是邊觀看山海美景邊理髮，在繼續向前行。

漁業處表示，民眾可繼續踏上鐵馬到淡水第二漁港「漁人碼頭」，漁人碼頭夕照聞名，漁人碼頭內木棧道下商店街，更有滿滿的在地美食供民眾享受。而港內地標情人橋自升級夜間景緻後，無論白天還是黑夜都各有一番丰采，漁人碼頭夜間也常舉辦音樂會，供民眾欣賞嗨玩一整天。

(中時 )