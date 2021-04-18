綜藝天后小S的大女兒「Elly」許曦文亮眼外型，讓她成為時尚圈的新寵，Elly也開設社群媒體和粉絲互動，而Elly今（18日）晚則在網上曬露肚照，並發文寫下：「小s沒有的s」，還釣出小S氣炸回應：「有種來穿比基尼比啊」，但小S下秒就後悔了。

小S的大女兒Elly擁有一張高顏值的「高級臉」，年紀輕輕就獲得各大品牌和雜誌的工作邀約，而許曦文稍早則在網上曬身穿露肚裝的辣照，她還調皮發文：「小S沒有的S」，嗆媽咪還不忘標記小S的帳號。

Elly在IG曬露肚照，小S狂留言，母女互動逗樂全網。（圖／取材自polarbearelly Instagram）

許曦文的發文果不其然釣出小S留言嗆：「只有下半身跩什麼？」、「發育完全再來跟老娘嗆」，許曦文也回應媽咪「我還有腰」，隨後小S也不客氣向女兒宣戰：「有種來穿比基尼比啊...」，不過小S下一句卻後悔說：「算了！畢竟母親生了三個，肚皮的小皺摺...」，小S還不禁感嘆：「來人啊！我需要喝三杯」。

同時，小S也幽默直呼：「不要修圖修那麼多」，同時許曦文也留言指：「他（指小S）在我的正前方狠瞪我」，小S和Elly的母女互動逗樂網友直呼：「國際巨星走心了」、「太好笑，媽咪已氣瘋」、「媽媽你也太走心」。

15歲許曦文已是時尚圈新寵，她拍起時尚照架式十足，宛如超模上身，不過小S仍嚴格要求女兒工作不能遲到、不准耍大牌，小S不強求女兒的星路「我希望她們有禮貌、懂得尊重別人、有愛心跟有寬廣的心胸，更懂得道歉的勇敢，希望可以培養出來這樣的小孩」。

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(中時新聞網)