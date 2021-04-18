養了33年蛋雞的業者蔡信得（見圖），首次看見「四腳雞」，驚喜連連。（張毓翎攝）

蛋雞場業者蔡信得誓言一定會好好寶貝這隻「四腳雞」。（張毓翎攝）

養了33年蛋雞的業者蔡信得，近日在雞場裡，驚見一隻剛誕生的小雞仔，有著異於常態的雞，除了有正常來行走的2隻腳，屁股旁竟然還長出2隻腳，迄今已存活1個月又2天。嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如指出，基因異常的雞，存活率不高，通常容易夭折，但神奇的是，這隻「四腳雞」竟能活這麼久，可說是「神雞」、「神獸」！

蛋雞場業者蔡信得，從民國77年開始養蛋雞、賣雞蛋，每年進貨約10萬隻種雞飼養，日前他向桃園一家種雞場買進3萬隻小雞仔。為了防止雞啄羽、啄肛等造成傷亡，工作人員每到牠們7日齡，必須給雞斷喙。

蔡信得表示，那時進行剪嘴工作時，發現這批剛出生的雞群中，有隻長相奇異獨特，當下特別叮嚀孩子們「絕對不能把牠丟掉」，果不其然，後來這隻雞長得跟一般的與眾不同，屁股旁還長出了2隻腳。

「給我再多錢，都不賣！」蔡信得說，養了33年的蛋雞，迄今從未見過這種怪形怪狀的雞，據他觀察，多了2隻腳似乎沒有什麼作用，也不會影響行走，牠平時還是用2隻腳走路，這隻四腳雞的雞齡已1個月又2天大，一定會好好寶貝，將牠當「古董」留下來。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，以前有次聽過這種「四腳雞」存活到半年，但從未親眼目睹，其實不只在台灣，連在外國都相當罕見，過去有報導指，印度出現四腳雞，還被當地居民當成神來祭拜，更有人喊出高價要購買。

林珮如還提到，出現四腳雞的機率約10萬分之一，發生原因可能為胚胎發育異常而產生畸形，基因異常的雞，通常生下來沒多久就會死掉，這隻雞能存活下來，真的是奇蹟！

(中時 )