今（18）日晚間10時11分，花蓮地區發生規模5.8地震，國家級警報大作，3分鐘後，地牛再度翻身，新北市消防局立即查詢各區有無災情，經回報目前並無災情傳出。

連兩波地震 宜蘭縣未傳出災情
3分鐘連2震民眾嚇壞 嘉縣、市無災情傳出

(中時 )

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