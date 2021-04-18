晚間連兩震 新北未傳災情 22:422021/04/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【LIVE直播】花蓮連發規模5.8及6.2強震 氣象局最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日晚間10時11分，花蓮地區發生規模5.8地震，國家級警報大作，3分鐘後，地牛再度翻身，新北市消防局立即查詢各區有無災情，經回報目前並無災情傳出。 連兩波地震 宜蘭縣未傳出災情 3分鐘連2震民眾嚇壞 嘉縣、市無災情傳出 (中時 ) #災情 #晚間 #連兩 #新北 #未傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3分鐘連2震 台南各為1、2級無災情傳出 23:172021/04/18 生活 高雄捷運未接獲災情 網友廁所上到一半衝出 23:462021/04/18 生活 5分鐘連2震 基隆市民多數無感且未收到警報 22:512021/04/18 生活 地牛兩次翻身高嘉瑜發地震文 網友喊唱首歌壓驚 23:572021/04/18 政治 花蓮連兩震 日月潭晚間這畫面網大驚：炎亞綸說的都是真的 23:232021/04/18 生活 楊冪拍戲遲到4小時曝一驚人舉動 網嘆難怪會紅 11:532021/04/18 娛樂 這檔苦吞5根跌停終打開 未來一周台股竟還要看它臉色 10:312021/04/18 財經 地牛翻身連2震 潔哥抱嬰兒愛犬逃命 名嘴曬電燈狂晃 23:022021/04/18 生活 台中明顯搖晃 中捷降速巡檢後恢復正常 23:212021/04/18 生活 大數據加值應用，掌握新北建物屋齡分布 10:032021/04/18 區域情報-新北 3分鐘內2起4級有感地震 花蓮人：彷彿回到0206 22:572021/04/18 生活 生活熱門新聞 搭台鐵佔2座位遭乘客偷拍 正妹秀車票眾人豎拇指大讚 - 生活 天降甘霖！日月潭晚間明顯降雨 店家超興奮 - 生活 花蓮連兩震 日月潭晚間這畫面網大驚：炎亞綸說的都是真的 - 生活 影》規模6.2地震瞬間 釣蝦池變波浪池 魚缸猛搖噴出水花 - 生活 自助餐夾這3菜80元 她一看男友4菜65元崩潰 網秒懂：夾到地獄配菜 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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