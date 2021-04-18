今天晚上10點11分花蓮縣壽豐鄉發生深度15公里、芮氏規模5.8的地震，花蓮最大震度5級，嘉義縣市最大震度發生在番路鄉3級，不少民眾嚇壞，還有人說「很久沒搖這麼大了」，3分鐘後又發生更淺芮氏規模更大的地震，全台有感。

第二次地震嘉義縣最大震度4級、嘉義市最大震度3級，震央位於花蓮縣政府西南方20.2公里，地震深度13.9公里、芮氏規模6.2，較3分鐘前的地震有感，有民眾說搖晃時間超過10秒，也有人說感到頭暈，幸根據縣、市消防局回報並無災情傳出。

(中時 )