今天（18日）晚間10時11分的地震，在宜蘭縣目前未傳出災情，不過，許多宜蘭縣民都納悶，先前十分靈敏的國家級警報地震速報，這次連響都沒有響，有民眾驚呼說，地震雖然沒震落家具、擺飾，但搖晃時間長，心情還沒平復又來第二波，「真的很有感！」

公路總局第四區養護工程處在地震發生後，已立即派員巡查轄管省道路，並呼籲民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

(中時 )