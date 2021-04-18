北市石牌地區一帶，近日驚傳有誘拐孩童「眼鏡怪男」出沒。地方家長群組近日流傳一段校方訊息，當地居民憂心。對此，北投分局回應了。

石牌地區眼鏡怪男出沒，地方家長憂心群組廣傳。（照片/取自北投士林家長Line群組）

近日士林、北投地區家長Line群組廣傳一段訊，表示有家長帶著孩子到北投運動中心斜對面公園，一名陌生眼鏡男子，透過照片可見，該名男子戴著粗黑框眼鏡、留著小平頭，穿著寬鬆休閒服，試圖以拿手機給孩子看、問居住地、幾點出門和買東西等方式誘惑和自己講話，文末更提醒家長注意，石牌、榮光公園皆是出沒區域。

石牌榮光公園近日驚傳有眼鏡怪男出沒，主動接近學童詢問生活狀況。（照片/游定剛 拍攝）

北投分局表示，有關民眾反應石牌公園有陌生男子持手機四處向人詢問問題一案，本分局石牌派出所於（18日）有接獲民眾報案，立即派員前往時該名男子已自行離去，後經詢問報案人及查訪現場民眾，稱該名男子僅持手機四處向人詢問問題。本分局仍由石牌派出所深入追查該名男子身份及用意，並將針對該處加強巡守，另呼籲如發現可疑人士，請立即撥打110或致電石牌派出所（02-28230110），該所將立即派員前往處理。

北投石牌公園近日有眼鏡男拿手機四處向人詢問問題，北投分局證實了。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)