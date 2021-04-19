高市警三民二分局員警日前執行巡邏勤務時，經過民族一路郵局巡簽時，眼尖發現路邊一輛機車的鑰匙插在鑰匙孔上，但卻未見該機車車主，擔心車輛遭有心人士竊取，便於現場守望並一一詢問周遭領錢的民眾，後來發現是位聾啞男子忘了拔鑰匙，最終該男順利領回機車返家。

警方發現車輛鑰匙沒拔後積極探詢四周，並詢問附近民眾，但現場民眾並無車主，然有一位男子，對於警方在場詢問眾人，絲毫不感到好奇，也無任何回頭觀望等反應，僅持續地站在ATM前方操作機台，警方察覺有異，隨即上前查看。

經員警上前關心，該男向警方比畫自己的嘴巴及耳朵，表示自己是聾啞人士，聽不見聲音，這時警方將鑰匙拿給該男子看，男子面露驚訝及慌張的神情，一直比手畫腳，卻又表達不出意思，警方見狀便將鑰匙交給該男子，並帶領男子回到機車停放處。

經警方了解案情後發現，該男騎乘機車想要到郵局領錢，卻忘記把鑰匙拔走，對於警方熱心幫助十分感謝，頻頻鞠躬向員警致意，員警機會教育，寫了紙條向他表示，雖然機車就停放在路旁，若不注意的話，可能因此遭有心人士利用，得不償失。

(中時 )