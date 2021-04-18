2波地震雲林明顯感受搖晃 驚醒入睡者 22:482021/04/18 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2波地震雲林縣最大震度3，明顯感受搖晃。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣壽豐鄉18日晚上10點11分發生規模5.8、6.2的2波有感地震，雲林縣最大震度3，沒有傳出災情，但民眾明顯感受搖晃，第1波左右輕微搖動，第2波則上下左右較強烈的搖動，驚醒不少剛入睡的人。 雲林李姓民眾表示，他剛上床準備入睡，第1波地震僅2、3秒沒什麼感覺，沒想到又有第2波，搖晃超過了5秒，嚇得趕緊起床躲在桌子下，心裡不停祈禱地震快點停止。 霹靂布袋戲迎賓 全中運開幕超炫 3分鐘內2起4級有感地震 花蓮人：彷彿回到0206 (中時 ) #搖晃 #入睡 #明顯 #驚醒 #雲林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人妻半夜2舉動惹毛老公 他怒轉身分房睡 22:012021/04/18 生活 屏東地震輕微 網友洗澡正想逃就停了 23:152021/04/18 生活 2波地震台東輕微搖晃 民眾：習以為常 23:122021/04/18 生活 台中明顯搖晃 中捷降速巡檢後恢復正常 23:212021/04/18 生活 油金雙漲 油價周漲幅3月來最猛 04:102021/04/18 財經要聞 花蓮狂搖40秒 雞排店老闆與民眾奪門而出 中橫公路有落石 23:392021/04/18 生活 發展海洋經濟 雲縣設2釣魚平台 04:102021/04/18 地方新聞 北市加水站列管僅11家 黑店知多少 04:102021/04/18 地方新聞 地牛翻身連2震 潔哥抱嬰兒愛犬逃命 名嘴曬電燈狂晃 23:022021/04/18 生活 央行打炒房 億元豪宅最受傷 04:102021/04/18 社會新聞 全中運》雲林子弟兵 包辦高男鏈球金、銀牌 18:172021/04/18 體育 生活熱門新聞 搭台鐵佔2座位遭乘客偷拍 正妹秀車票眾人豎拇指大讚 - 生活 嘉義哥棄單700元烤蝦老闆怒炸 遭客反嗆：硬咬著不放試試看 - 生活 天降甘霖！日月潭晚間明顯降雨 店家超興奮 - 生活 自助餐夾這3菜80元 她一看男友4菜65元崩潰 網秒懂：夾到地獄配菜 - 生活 誰是翡翠水庫最大推手 碑文揭曉是他：曾被誣陷要「水洗大台北」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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