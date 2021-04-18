花蓮縣壽豐鄉18日晚上10點11分發生規模5.8、6.2的2波有感地震，雲林縣最大震度3，沒有傳出災情，但民眾明顯感受搖晃，第1波左右輕微搖動，第2波則上下左右較強烈的搖動，驚醒不少剛入睡的人。

雲林李姓民眾表示，他剛上床準備入睡，第1波地震僅2、3秒沒什麼感覺，沒想到又有第2波，搖晃超過了5秒，嚇得趕緊起床躲在桌子下，心裡不停祈禱地震快點停止。

(中時 )