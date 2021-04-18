一架美國空軍F-15戰機，搭載最新版本的AIM-120D先進中程空對空飛彈(AMRAAM)，成功的擊落一架BQM-167無人靶機。雖然美軍沒有說明實際的射擊距離，但是許多報導都說，這枚AIM-120D飛彈打破了以往的射程紀錄。

航空學家(The Aviationist)報導，根據美國空軍的正式聲明，這場武器試驗，是第28測試與評估中隊，和83戰鬥機武器中隊的聯合演習，負責射擊的F-15戰機，是從佛羅里達州廷德爾空軍基地出發的，而BQM-167無人靶機的位置是在墨西哥灣。

AIM-120於1980年代首次亮相，以替代AIM-7半主動引引的麻雀飛彈(Sparrow)，最大的特色就是具有主動歸向導引的能力，實現「射程不理」。不知什麼原因，美國空軍一直沒有給AIM-120取上正式名字，一直是以當年的計畫案「先進中程空對空飛彈」來稱呼，由於英文縮寫是 AMRAAM，所以中國大陸的翻譯者就就給音譯成「阿姆拉姆空空導彈」，也蠻拗口。雖然沒有官方名，但是在美國空軍內部，倒是有個非正式綽號，叫做Slammer，意為監獄，或是猛擊者。

AIM-120比起「麻雀」有跨時代的進步，AIM-120具有主動搜索雷達，可以自主發現目標。相比之下，「麻雀」彈鼻僅有接收的功能，因此戰機必須持續照明，直到命中目標為止。

在AIM-120發明之後，美國空軍、海軍，以及各盟國的戰機們，都有視距外打擊敵機的能力，完成許多戰功。AIM-120最早的實戰紀錄在1992年12月27日，當時1架F-16D雙座戰機，擊落了進入南部禁航區的伊拉克MiG-25，之後AIM-120的實戰紀錄持續增加，命中率相當高，超過70%。

就如它的名字AMRAAM，原本是一種射程50~65公里的中程飛彈，但是幾十年來它持續改進，到了最新的AIM-120D，其射程已達到160公里以上，比早期型增加了一倍，但是可能仍然不足。

因為包括俄羅斯、中國大陸，都在持續進化他們的空對空飛彈的射程，包括大陸的霹靂-15(PL-15)，長度至少4公尺，射程可能達到200公里；俄羅斯的R-37M，射程也可能達到200~300公里。

歐洲國家英國、法國、德國和義大利也合作研發「流星」空對空飛彈(Meteor Missile)，採用進氣衝壓式，射程必然也超過200公里。

The Drive的報導稱，美國空軍僅說這次試射打破了以往的射程紀錄，但是並沒有說明實際距離。從外觀上看，AIM-120D的外型與以往的版本沒什麼區別，能達成更大的射程，可能在推進藥的改進。20年前退役的美國海軍的AIM-54「鳳凰飛彈」(Phoenix)號稱最大射程約為160公里，如今的AIM-120D可能達到這個水準，或是已有超過。但是再怎麼說，AIM-120顯然已達到發展的盡頭，勢必要有新的計畫，才能確保美軍的不敗地位。

(中時新聞網)