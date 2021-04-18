台灣花蓮地區發生規模5.8強烈有感地震，不到5分鐘連兩震，國家級警報大響，但許多在基隆網友反應兩極，有人表示，「根本沒感，也沒收到警報」，但也有人說，「搖很大，搖到都有聲音！」。
中央氣象局初步觀測，第一起地震晚間10點11分發生，規模5.8，震央在花蓮縣壽豐鄉，深度15公里，花蓮達5強級；第二起晚間10點14分震央同樣位於壽豐鄉，深度14公里，規模6.2。
許多網友在網路上表示，「沒感覺」、「沒收到警報」，但也有網友說，「嚇死人」，所幸目前基隆未傳出災情。
(中時 )
#花蓮
台灣花蓮地區發生規模5.8強烈有感地震，不到5分鐘連兩震，國家級警報大響，但許多在基隆網友反應兩極，有人表示，「根本沒感，也沒收到警報」，但也有人說，「搖很大，搖到都有聲音！」。
中央氣象局初步觀測，第一起地震晚間10點11分發生，規模5.8，震央在花蓮縣壽豐鄉，深度15公里，花蓮達5強級；第二起晚間10點14分震央同樣位於壽豐鄉，深度14公里，規模6.2。
許多網友在網路上表示，「沒感覺」、「沒收到警報」，但也有網友說，「嚇死人」，所幸目前基隆未傳出災情。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。