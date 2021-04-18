台灣花蓮地區發生規模5.8強烈有感地震，不到5分鐘連兩震，國家級警報大響，但許多在基隆網友反應兩極，有人表示，「根本沒感，也沒收到警報」，但也有人說，「搖很大，搖到都有聲音！」。

中央氣象局初步觀測，第一起地震晚間10點11分發生，規模5.8，震央在花蓮縣壽豐鄉，深度15公里，花蓮達5強級；第二起晚間10點14分震央同樣位於壽豐鄉，深度14公里，規模6.2。

【LIVE直播】花蓮連發規模5.8及6.2強震 氣象局最新說明

許多網友在網路上表示，「沒感覺」、「沒收到警報」，但也有網友說，「嚇死人」，所幸目前基隆未傳出災情。

(中時 )