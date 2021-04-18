花蓮今晚10點許在3分鐘內連續發生2起有感地震，因其震度十分有感，氣象局緊急發布國家級警報，「登登登」的聲響驚醒了寧靜的花蓮，不少花蓮人也憶起0206大地震，趕緊在社群網站貼文報平安。

中央氣象局發布地震報告指出，今天晚上10點11分發生規模5.8地震，震央在花蓮縣壽豐鄉，深度15公里；緊接著10點14分，花蓮縣壽豐鄉再度發生規模6.2地震，深度14公里。

居住吉安鄉某公寓4樓林小姐表示，地震先是上下搖晃，沒想到在3分中內又有下一波，且左右搖晃，所以感到頭暈站不穩，家裡不少放在高處的書籍掉落，連家裡2隻貓咪都驚嚇到立即衝到床底下躲起來。

居住震央壽豐鄉的黃姓網友則在臉書貼文說，這次是他來花蓮住遇到最大的地震，「瞬間的搖晃大到書櫃砸了」，所幸人平安無礙，2隻小孩則不知道躲哪兒去了。

另名居住花蓮市的羅先生則說，3分鐘內連續2起超有感的搖撼，令他一度想起0206那場徹夜未眠的夜晚，希望這次不要有災情傳出。

花蓮縣消防局目前正災勤查報中，尚無民眾進線報案；台鐵局則通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備；公路總局也派員巡查轄區。

(中時 )