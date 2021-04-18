花蓮縣壽豐鄉今晚不安寧！今(18)日晚間22時11分花蓮地區出現規模5.8強烈有感地震，狂搖40秒，地震深度約15km，22時14分幾乎同樣地點附近再度發生規模6.2有感地震，最大震度6弱發生在花蓮地區，該震為今年目前最大震，許多民眾手機響起國家級警報，不少民眾驚呼「嚇死人」、「到底該不該跑」、「晃超久！」

【LIVE直播】花蓮連兩震規模5.8、6.2 氣象局最新說明｜2021.04.18

地震測報中心主任陳國昌表示，壽豐靠近山區，由於在堅硬的中央山脈區，歷年規模超過5以上的地震，加上今天這兩個只有22個，主要原因是板塊碰撞，地表上形成一系列斷層，從花東縱谷的北邊到南邊，都是處於板塊交界處，今天這個地震算是比較特殊的，是歷年來第二大，這附近周邊最大地震是發生在1990年，規模6.5。

氣象局地震測報中心技正蕭文啟表示，這兩次地震連續發生在花蓮縣壽豐鄉是因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊連續碰撞，導致花蓮近地表破碎帶能量釋放，22時11分規模5.8像是前震，3分鐘後的規模6.2才是主震，未來1到2周不排除有規模3到5的餘震出現。

蕭文啟指出，東半部的宜蘭、花蓮、台東都位於板塊邊界，過去宜蘭和恆春都有雙震的歷史紀錄，由於這兩次地震都是淺層地震，地表搖晃會比較大，深層地震就會搖得比較慢也比較久，以這次來講，東半部搖晃約30到40秒，台北盆地因為其地理特性讓地震波進入盆地產生共振，所以震動時間也比較長。

這次淺層地震加上此規模，花蓮是否有致災可能？蕭文啟說，的確有致災可能，但所幸這兩次震央沒有什麼高樓。

從震度致災程度來看，震度4級地震房屋會搖晃明顯，5弱起的地震有造成牆壁龜裂、物品掉落機率，5強以上就會引起磚牆崩壞等災害，6弱以上就可能導致部分房屋倒塌。

(中時新聞網)