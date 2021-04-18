18日晚間10時11分發生芮氏規模5.8地震，地震深度15.0公里，震央位於花蓮壽豐鄉，3分鐘後又一震、芮氏規模達到6.4，深度13.9公里，震央同樣位於花蓮壽豐鄉。目前全台消防局都在車巡轄區是否有災情傳出。巧合的是，2019年同樣的4月18日，下午1時01分，也發生芮氏規模6.3、震源深度18.8公里的強震，震央花蓮秀林鄉，當時造成1死16傷災情。

2019年418強震，台北市長安東路某大樓因老舊，地震後傾斜靠向緊鄰的一旁大樓，警消疏散上百名住戶，並拉起封鎖線警戒，北市多處建築的磁磚剝落、台北101阻尼器擺幅達到20公分，創下歷年地震最大紀錄，花蓮也發生太魯閣土石崩落，當時號稱台北震感10年最大的強震。

【LIVE直播】花蓮連發規模5.8及6.2強震 氣象局最新說明

2021年今晚，花蓮再傳3分鐘2起強震，國家警報狂響，狂搖後的驚魂未定，也讓人聯想起2年前同一天也是花蓮強震的恐怖巧合。台北市消防局指出，台北市截至晚間10時40分，並未有災情通報。

(中時 )