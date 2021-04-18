新黨榮譽主席郁慕明今天向媒體發採訪通知，指新黨嚴重變質，並說有重大宣示要發表。據了解，主因是台北市議員李慶元1月重返新黨，並加入市議會新黨黨團，讓黨內的路線之爭演變成存亡之爭，「理念派」與「選舉派」正式撕破臉。

媒體猜測郁慕明將帶領黨員集體退黨表達不滿，對此，將陪郁慕明開記者會的新黨全委會委員王炳忠則表示，他不了解郁有何打算，不過他們新黨青年並沒有準備退黨，王炳忠更直言，應該是那些加入新黨只為了投機的「變色龍」要退黨吧！

據了解，這次的引爆點就是李慶元重返新黨，本來新黨在上次大選後便有「理念派」與「選舉派」之爭，理念派有郁慕明、王炳忠、楊世光等人，選舉派則是潘懷宗、侯漢廷等；理念派堅持兩岸統一理念，選舉派則認為應該要靈活一些，同時也該反共，雙方路線發生衝突。

但真正的引爆點卻是李慶元重新加入新黨，王炳忠表示，選舉派認為反共比較能取得主流民粹認同，為了選舉要妥協，原本大家是認為，理念不同就做新黨路線辯論就好，但李慶元事件已經不是路線不同的問題，「新黨整個變質，變成投機客選舉機器，是新黨存亡問題。」

王炳忠批評李慶元原本是新黨，後來加入國民黨，又被國民黨開除黨籍，但最讓他們無法接受的，是李慶元後來跟民進黨合作選舉，當新黨在反對台獨課綱時，李慶元卻支持台獨課綱，跟新黨的理念完全背道而馳。

王炳忠指出，這次會特別開記者會向外界說明，主要是因為李慶元要回新黨時，有黨員看不下去向新黨廉勤會檢舉，李慶元與新黨理念不符，要求李慶源說明，但李慶元拒絕說明，廉勤會竟然還讓李慶元入黨有效，讓他們理念派質疑新黨已經變質，無法理解新黨主席吳成典為何做如此決定。

王炳忠強調，他們是要堅持新黨黨政上所寫的「中國人的政黨」，新黨之所以還能存在，不是選上個幾席而已，而是一直堅持統一的理念，如今卻成為投機客滿足私慾的選舉工具，這跟李登輝當年在國民黨卻講兩國論有什麼不一樣？再搞下去新黨會滅亡，所以才選擇站出來代表黨員質疑現在的新黨黨中央。

(中時 )