日前全美最大比特幣交易所Coinbase上市激勵比特幣及一票加密貨幣上漲，沒想到才過幾天又因外傳美國將對加密貨幣洗錢開罰，使比特幣價格跌至3周低點，再度突顯加密貨幣市場大起大落的風險。

回顧Coinbase上市前夕，市場高度看好加密貨幣市場前景，推動比特幣價格衝破6萬美元大關，並在4月14日創下64,801美元歷史高點，沒想到18日亞洲盤中比特幣價格在15分鐘內重摔至52,148美元，創下3周低點。

比特幣價格追蹤網站Coindesk資料顯示，過去24小時內比特幣價格下跌12％，以太幣價格跌幅也達13％，其他諸如瑞波幣、萊特幣、比特幣現金等加密貨幣價格跌幅在17％至20％不等，狗狗幣也下跌6％。

儘管18日加密貨幣市場爆跌的真正原因不明，但外界傳聞美國財政部打算對涉嫌加密貨幣洗錢的金融機構開罰，使先前因Coinbase上市股價大漲而過度樂觀的投資人信心再度受到打擊。

(工商 )