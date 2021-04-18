歐洲汽車製造商為了推動電動車銷售成長，催促歐盟立法提高傳統引擎車的燃料稅及高速公路過路費。福斯汽車執行長迪斯（Herbert Diess）甚至批評德國政府設定的碳權價格太低，害電動車缺乏價格優勢。

迪斯曾多次表示，德國政府設定的碳權價格每噸25歐元實在太低，應效法瑞典每噸100美元才能幫助電動車市場起飛。福斯旗下豪華車品牌奧迪執行長杜斯曼（Markus Duesmann）也表示：「我們必須從加油站開始課徵排碳稅。」

除了對傳統引擎車提高排碳稅之外，德國汽車業遊說團體也試圖說服歐盟對電動車及使用生物燃料的環保車提供稅務減免，無論如何就是要從稅務上為電動車提高價格優勢，以免消費者繼續選擇傳統引擎車。

除了客車之外，卡車製造商也加入遊說行列。去年12月戴姆勒卡車、MAN、Scania、DAF、富豪及福特卡車事業執行長連署一份請願書，呼籲歐洲各國停止支持柴油車，否則貨運公司將繼續購買柴油卡車。

(工商 )