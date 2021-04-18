超有感!!18日晚間花蓮發生規模5.8、6.2的2波有感地震，其中彰化縣地區最大震度也達到4級，許多民眾再臉書發起地震文，直呼超有感，所幸經過消防局統計，沒有傳出災情，但民眾仍感受到明顯搖晃，第一波地震較輕微，第二波則較劇烈晃動，當時正在收店的飲料店員說，一開始以為太累頭暈，沒想到是地震。

彰化員林一家飲料店員當時正在收店，店員表示收店收到一半時，以為自己太累頭暈，再端茶時一直拿不穩，休息片刻後，沒想到突然地震，嚇一大跳，才想到原來第一次頭暈也是地震，只是沒有這麼大，好險店裡的東西沒有砸下來，不然就有得忙了。

除了飲料店員下一條之外，也有有民眾跑出街上，表示很可怕很久沒有感受到這麼明顯的地震了；邱姓婦人說，當時與女兒在一樓聊天，一開始輕微搖動不以為意，沒多久又搖晃劇烈，嚇得她與女兒跑出門外，今晚應該不好睡了。

(中時 )