蔡英文比白沙屯媽早一步到朝天宮 司儀cue喊「總統好」...信徒齊回「進喔」全歪了！

苗栗白沙屯媽祖鑾轎16日抵達雲林北港朝天宮，在場10萬信眾迎接，看到總統蔡英文抵達朝天宮時，司儀喊「總統好」，在場信眾卻喊出「進喔」，司儀接著喊「我們歡迎總統蔡英文來朝天宮參香祈福，大聲喊出來總統好！」信眾還是喊著「進喔！」後來司儀也跟著喊「進喔」。前台南縣長蘇煥智17日談到這段插曲時表示，看來有點不給司儀跟總統面子。

蘇煥智17日在臉書表示，「總統好！」扺不過「進喔！」16日白沙屯媽祖要到北港朝天宮進香前，蔡總統先抵達朝天宮，在進入朝天宮前，司儀拚命喊「總統好！」不過，信徒們卻堅持喊「進喔！」看來是有點不給司儀跟總統面子。最後司儀只好配合大家喊「進喔！」可是這時民眾喊「進喔！」的聲音，反而變小了。

蘇煥智也對此表示，北港朝天宮16日在場的善男信女，約10萬多人熱烈迎接白沙屯媽祖，並配合神轎衝剌進廟，齊聲喊「進喔！」場面非常震撼，這一段空拍影片，也讓人感受到台灣民間宗教信仰的温馨與凝聚力。他認為白沙屯媽遶境跟大甲媽遶境的風格和路線，以及南巡進香的終點，各不相同。二者也都帶動了台灣民間信仰的風潮，但也隱含著競爭與比較。

網友回應說：「讓人見識到宗教信仰的力量。」、「應該是指全民財源廣『進』。」、「民眾的心都給了慈悲的媽祖！」

(中時新聞網)