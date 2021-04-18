花蓮縣壽豐鄉18日晚上10點11分發生規模5.8、6.2的2波有感地震，台中最大震度3，沒有傳出災情，但民眾明顯感受搖晃，而目前正在試營運的台中捷運綠線在地震發生後降速進站，並立即進行巡檢，確定設備、號誌皆無異常已恢復班次與正常營運。

台中市震度達4級，地震發生後台中市消防局也立即請各分隊調整轄區有無災情，迄今仍未傳出災情；另，台中捷運公司行控中心22：12自氣象局獲知花蓮地區發生有感地震，台中市區最大震度3級，依行車運轉標準作業程序先設定全線列車停車2分鐘後，進行40公里降速隨車巡檢作業。22：28完成降速隨車巡檢，確認行車無異常後，恢復正常運轉，總計該起地震影響10列車，列車平均延誤約4分鐘。

谷關工務段考量0418連續2起有感地震，梨山最大震度達4級，恐影響中橫山區通行安全，宣布4月19日中橫便道早班7時，暫予停開，並先整備重型機具，待全面巡檢及清理落石後，會儘快決定是否開放中午12時班次。

由於地震造成上下左右明顯搖晃，民眾感受明顯，尢其是住在高樓層的民眾，一名家住西屯區27樓的民眾表示，遇到地震也沒法跑，但家住16樓的立委張廖萬堅則表示，自己持續在跑步機跑步；也有民眾自家水族箱明顯搖晃，還溢出水來。

(中時 )