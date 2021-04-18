台中民眾拍下18日晚間地震時，4樓住處魚缸搖晃的影片。(取自記者爆料網)

花蓮3分鐘2起地震，根據彰化民眾表示，家中魚缸的水並未放滿，但因地震搖晃劇烈，竟濺出水花，顯示這次地震真的很大。（翻攝自記者爆料網）

3分鐘2起地震 網友自宅房間吊燈搖晃。（民眾提供）

台灣於18日晚間10點11分左右，在3分鐘之內連續發生2起地震，有網友貼出家中影片，可見到房間天花板的吊燈搖晃劇烈；另有釣蝦場民眾也左右驚慌四處觀看。

台灣於18日晚間10點11分左右，發生芮氏規模5.8的地震，位於花蓮縣壽豐鄉，位置在北緯 23.87度，東經 121.49度，即在花蓮縣政府西南方19.2公里，位於花蓮縣壽豐鄉。

埔里民眾18日22：14地震時拍下一樓住家影片。(取自記者爆料網)

3分鐘2起地震 釣蝦場民眾驚慌四處觀看。（民眾提供）

沒料到在這次震後，10點14分再度發生第二次地震，達到芮氏規模6.2，同樣位於花蓮縣壽豐鄉，震度深度達到13.9公里，花蓮縣地區最大震度6弱，南投縣、台中市、宜蘭縣、台東縣、雲林縣、彰化縣、嘉義縣、苗栗縣最大震度4級。

有網友貼出自己住家影片顯示，家中吊飾以及房間天花板的吊燈搖晃劇烈，背景還可以聽到國家級警報的聲響。

另有釣蝦場的年輕情侶驚慌四處觀看，釣蝦池的池水竟然也興起一小陣波浪，有年輕的釣蝦客起身張望，似乎有點不知所措。

(中時新聞網)