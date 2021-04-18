台北捷運的電扶梯文化向來是「靠右讓左」，把左側留下的通道讓給有急事、趕時間的乘客使用。台北市長柯文哲18日在直播時表示，「坐電扶梯會自動站在右邊，那就是來自天龍國的」，讓在場者一聽笑翻。

柯文哲在YouTube《今晚，我想來點真心話》直播中表示，搭電扶梯會自動站在右邊，那就是來自天龍國的，此時在場者一聽爆出笑聲。他不曉得這文化是從哪裡建立的。他知道的是，搭電扶梯人要站在右邊，然後把左邊讓給人家走；可是後來發現，這樣常常會有人跌倒，特別是老人，因為電扶梯是移動的。

柯文哲接著表示，最近有人提倡，是不是以後電扶梯的左右都可以站，理論上是如此，不要在電扶梯上走，比較安全，但搭電扶梯自動站在右邊，已經變成我們台北人幾十年的文化，有人跟他說，這個文化要改變，可是這個已經內化了，搭電扶梯自動站在右邊，會有這個動作，就知道是台北人。

「學姊」黃瀞瑩則驚爆，大家一年在北捷上面會掉52000多支雨傘。至於掉的雨傘要怎麼處理？

台北捷運董事長李文宗回應表示，15天如果沒人來領，就是把它當愛心傘。柯P突然跳出來說，「那你就把它整理一下，就一支賣5塊錢啊！」柯P還說，自己寧可淋雨，儘量少帶傘，丟的次數就會變少了。

(中時新聞網)