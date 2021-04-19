波蘭向美國購買5架C-130H「大力士」(Hercules)運輸機，相當特別的是，這5架飛機不是現貨，不是預訂，而是在亞歷桑那州戴維斯-蒙森基地(Davis–Monthan )的封存機，也就是俗稱「飛機墳場」裡的飛機。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，波蘭國防部長馬呂斯·布拉斯卡克（Mariusz Blaszczak）表示，已與美國簽署了購買5架C-130H的協議，並且這5架飛機是從「飛機墳場」裡挑選後修復，好處是非常便宜，而且交機速度快。

布拉斯卡克說，這筆交易是《防衛物資過渡計劃》( Excess Defence Articles program)的一部分，可使美軍不再使用的武器裝備，轉移給盟國使用。

根據兩國合約，每架C-130包括改裝備的單價是1430萬美元，如果是較新的機種，按美國的報價，1架就要6千萬美元。改裝工作已經展開，首架可在今年交付，剩餘4架也可在2024年中全部完成。

其實目前波蘭空軍使用的C-130E也是墳場貨，C-130E是1962年4月開始生產，1975年2月停產的款式，波蘭是在2009年所收到5架，當時機齡都超過30年。至於現在所預訂的5架C-130H，是1985生產的。因此相比之下，新獲得的C-130H雖然封存了好幾年，卻仍比波蘭空軍目前使用的C-130E至少年輕15歲。

(中時新聞網)