新冠疫情爆發後，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，在第一時間坐鎮指揮，他在去年的滿意度民調曾高達91%，不過今年3月已下跌至74%。而後台鐵太魯閣號在4月2日發生重大出軌事故，衛福部爆發善款爭議。另根據輿情聲量統計網站《網路溫度計》分析指出，陳時中近3個月的網路聲量，負面聲量為26%，超過正面聲量的12%。

台鐵太魯閣號發生出軌事故，奪走49條人命，各界響應衛福部的捐款活動，短期間就募得逾10億元；但是衛福部次長李麗芬13日表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，引發爭議。陳時中16日則強調，這筆善款，政府將「一毛不留」全部發下去。

根據《網路溫度計》統計1月18日至4月17日陳時中的「網路好感度」，發現他的負面聲量達26%，超過正面聲量的12%，另高達62%的人則表達中立立場；至於社群活躍度方面，社群關注則數為585211則，高出新聞媒體的245686則。

至於陳時中3個月以來的總聲量，共有800897筆。其中，聲量排行榜以1月19日最高，為40241筆，當天是署立桃園醫院新冠肺炎的家庭群聚效應擴大，國內新增4例本土病例，引起國人震撼；陳時中第二高聲量則在1月18日，為33965筆，當天因應署桃爆發新冠肺炎本土病例，中央疫情指揮中心成立前進指揮所；4月13日則聲量最低，僅747筆。

(中時新聞網)