台灣18日晚間10點11分及14分連續發生2次有感地震，兩起連續地震讓夜裡不平靜，民眾手機也都收到國家級警報大響，搖晃過程長達近1分鐘。民進黨立委高嘉瑜18日晚上11點多在臉書問說，「大家還好嗎？」網友則回應笑說，妳肯定早上獻唱《煎熬》，煎熬到地牛都聽不下去翻身了；不過也有網友要高嘉瑜唱首歌壓壓驚。

高嘉瑜18日晚上11點33分在臉書貼文表示，連搖兩次，大家還好嗎？最近好像常常地震。

網友笑說，「妳肯定早上獻唱，連地牛都聽不下去了」、「因為妳唱了《煎熬》！讓我們為了地震太煎熬了。」、「地牛聽到妳的歌聲，煎熬到震驚翻身了。」、「都是因為妳唱新歌的關係，地牛抗議了。」不過也有網友表示，「線上直播唱首歌。」、「可以唱首歌來壓驚嗎？」、「嚇到⋯我想請女神唱歌，讓我壓壓驚。」、「妳多唱一些歌。」、「用歌聲戰勝大自然的力量。」

台北科技公益路跑18日登場，高嘉瑜又獻出她的歌聲，飆高音演唱《歌劇魅影》及《煎熬》，與有「聲樂局長」稱號的台北市警察局長陳嘉昌同台尬歌。

連搖兩次 大家還好嗎😱 最近好像常常地震 由高嘉瑜發佈於 2021年4月18日 星期日

(中時新聞網)