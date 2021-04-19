中市民宅深夜惡火 3名孩童無心跳呼吸送醫搶救中（翻攝 記者爆料網）

台中市中華路1民宅深夜失火，3童無心跳呼吸、1男燙傷送醫搶救中。（台中市消防局提供／陳淑芬台中傳真）

（03：30更新）台中市中華路1棟透天民宅深夜傳出火災，火場內濃煙密布，警消出動雲梯車到場救援，自火場中救出3人送醫仍傷重不治，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲刑姓女童；另1名58歲張姓男子手臂燙傷、27歲劉姓女子咳嗽、身體不適，經緊急搶救後將5人送醫，救災人員在於深夜11時24分控制火勢，起火原因仍待進一步釐清。

台中市消防局表示，晚間23時7分接獲通報，中華路二段1處透天民宅發生火災，由第七大隊分隊長李震雁帶隊，派遣消防車15輛、救護車4輛及消防人員51人緊急前往搶救。

搶救人員到場，該棟起火民宅為2樓R.C建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮剪燙店，現場3樓起火燃燒，濃煙密佈無法進入，有3名孩童受困。搶救人員到場，民宅3樓冒出濃煙，立即佈署水線進入搶救，並分組實施人命搜救，由第七大隊副大隊長陳樂憶到場擔任指揮官。

消防人員緊急灌救，並進入火場在23時17分於3樓下2樓樓梯轉角處發現3名小孩，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲刑姓女童，救災人員陸續救出3童都已無呼吸心跳，經現場緊急搶救後，分別送中國附醫及澄清醫院平等院區救治；另1名58歲張男雙手約3％、2度燒燙傷，27歲劉女咳嗽、身體不適，兩人均送至中國附醫醫治。

搶救人員在23時24分撲滅火勢， 2樓房內寢家具燒燬，現場燃燒面積30平方公尺，初步估計財物損失約10萬元。至於起火原因，仍待進一步追查。

(中時 )