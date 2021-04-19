靠著賽揚獎強投「小賈斯汀」比柏(Shane Bieber)單場13K的威武，克里夫蘭印地安人19日總算打敗辛辛那提紅人，免於在3連戰遭橫掃。張育成擔任先發一壘手，3打數2安，擺脫近幾場的小低潮，打擊率攀升到0.231。印隊終場以6-3力壓紅人。

Shane Bieber doing Shane Bieber things.



K'ing the side. 8th, 9th & 10th Ks. pic.twitter.com/Vk1nPdDT0d — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 18, 2021

印地安人首局上就以陽春炮先馳得點。比柏在2局下碰上核心棒次陷入苦戰，但就在危急的時刻，對方投手麥利(Wade Miley)上來打擊，比柏3球K掉他挽救了危局。

3局上首打席輪到第8棒的張育成，左投麥利的內角攻擊對他沒有作用，一顆切球被他掃成左邊方向平飛安打，加上左外野手溫克(Jesse Winker)守備失誤，張育成趁機跑到二壘，無人出局攻佔得點圈。雖然沒能回來得分，這是張育成在失誤風波之後的首支安打。

張育成7局上碰到右投羅馬諾(Sal Romano)再敲了1安，這球又是拉打到左外野，同樣又是溫客發生失誤！張育成兩支一壘打都因此溜上二壘，接著盧普洛(Jordan Luplow)轟出全壘打送回張育成。

比柏第5局挨了紅人瓦托(Joey Votto)的長打失掉2分，瓦托就是前役單人表演三殺的英雄，他此戰繳出3安猛打賞。

總計比柏撐了8局之久，只用掉104球，責失3分拿下勝投。根據官網報導，單場13K讓他成為百年(自1893年以來)首位開季4場都繳出10K的投手！比柏都不記得自己有K掉這麼多人，「今天這種情況是自然而然就發生了，當你掌握了節奏和氣勢之後就是這樣。」

(中時新聞網)