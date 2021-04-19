▍總被別人搶走人生的主導權，何時才會為自己發出真心微笑？

․不喜歡現在的工作又不敢輕易離職轉業……

․努力保持優秀形象，其實早已疲憊不堪……

․為了做「懂事」的人，明明委屈了也不敢說……

明明有想法、有渴望，但當現實、壓力擺在眼前時，我們很容易就放棄「自己」，盲目追求著別人眼中的好工作、好姻緣、光明未來，同時卻又暗自怨嘆，在懊惱和迷茫裡無限迴圈，笑不出來。

無法為自己真心的微笑，是因為不夠了解自己，於是習慣性地隨波逐流，而這正是人生一切煩惱的根源。讓自己從正在追逐的目標中跳出來，看清它在你人生裡的「真實價值」，就不會被任何人事物挾持，不會因為得到而忘乎所以，也不會因為失去而痛不欲生。

▍我的人生大戲，我是主角，閒雜人等的不負責言論退散！

關於人生，誰都沒有標準答案，就算看在別人眼裡，這是繞了遠路、吃了苦頭、做了笨蛋，但只要是用適合「我」的軌跡過「我」的人生，就能為自由而獨立的「我」真心微笑。

所謂幸福，有時是一種比較級，既然不是絕對值，就不需用別人的嘴來評定自己的價值。如果要比，請跟過去的自己比，只要現在比過去更好、更幸福，就已經生活在絕大部分人的羨慕裡！

【解鎖人生課題，這麼做就對了！】

◎ 把在意別人的敏感度用來了解自己，把討好別人的力氣拿來做自己。

◎ 不要忙到筋疲力盡，而是要平衡好：努力而不強求，看淡而不擺爛。

◎ 累了就躺一下，難過就哭一會，好好休息，再繼續努力。

◎ 不要放大別人的成功，而是加大自己每天邁出的步伐。

◎ 反擊「勢利眼」和「不長眼」，唯一方法就是讓自己變強大。

◎ 錯誤的姻緣及早放手，就算做不成朋友也別變成冤家。

【同場加映暖心小語，做你的最強後盾】

★ 成功等於創新的思維加勤奮的汗水，以及等待成功慢慢「發酵」的耐心。

★ 生活中的許多問題都沒有標準答案，我們每個人獨特的思考，就是我們自己的答案。

★ 「懂事」的涵義，不是讓人完全放棄自我、逆來順受；而是要學會：在保護好自己合理利益的前提下，再統籌兼顧大局。

★ 人生最大的悲哀不是無人問津，而是連自己也不愛自己。

★ 所謂成熟，不是學會舌戰群雄的口才；而是學會沉默，學會在這浮躁的世界裡不爭不言、不動聲色地過自己的生活。

★ 真正的合群，是內心明確自己的目標，知道自己想要做什麼，並為之默默努力，直到最終實現理想，融入屬於自己的群體。

★ 希望別人喜歡自己，不能靠「討好」來獲取。否則，別人終究喜歡的不是那個你，而是你不惜一切給他們帶來的「便利服務」。

★ 這世界上任何一段值得珍惜的感情，都不需要你通過委曲求全來換得。

★ 我「愛」你所有的光鮮，只是一瞬；我「耐」你所有的缺點，才是一生。

【精彩書摘】

在如今這個時代，似乎所有的人都在跟社交媒體上的數字較勁，彷彿誰的好友多、誰的按讚數多、誰的點閱數多，誰就最有資格得到遠大前程。「社交達人」的稱號，一下子成了朋友間最值得炫耀的頭銜。人們都在努力向這樣的人靠攏，當身邊的朋友或愛人遭遇困難時，只要給自己的人脈打個電話，便可輕鬆解決問題，四兩撥千斤。

連影視紅人葛優葛大爺，都說二十一世紀最稀缺的資源是「人才」，那什麼才是評價人才的標準呢？是人脈。於是，為了拓寬自己的人脈，不少人寧願放棄讀書、健身、旅行和陪伴家人的時間，只要得了空閒，就到處跟人喝酒應酬，與朋友聯絡感情。那滾圓的啤酒肚和過早後移的髮際線，就是他們「努力」的證明。

一向特立獨行的「番薯」對此非常反感，他跟我說：「阿檀，其實那些人開拓的人脈，絕大部分都沒什麼用。我才不會像他們那樣廣撒網呢，我只要跟『有用的少部分人』保持友好關係就夠了。」

番薯最拿得出手的人脈有三個人。

第一個是大牛A。大牛A是全校有名的學霸，不僅包攬了大學四年的全校第一，還在學術期刊上獨立發表了好幾篇優質論文，最後拿到了學校保研北外（編註：「保研」是指推薦免試攻讀研究所，「北外」是指北京外國語大學）的名額。大牛A頗為自傲地跟番薯說：「只有具備了淵博的知識，你才有資本跟公司要求更高的福利待遇。要想出人頭地，考研究所才是第一選擇。」

番薯覺得很有道理，於是決定報考研究所。可是他的第二個人脈學長B又發話了。學長B是歷屆畢業生當中最出名的「面霸」（編註：因為找工作而經常參加面試的人），曾經以出眾的表現當場拿到了一家公司年薪五十萬人民幣的錄取通知。學長B字字懇切地跟番薯說：「死讀書沒有用，你要多去實習和兼職，在親身工作當中積累經驗。」

番薯覺得受益匪淺，於是他又去兼職當了英語家教，準備考研究所和兼職同步進行。

這時，學長C又跳出來跟番薯說：「眼光要放長遠一點，你得多去世界五百強公司投簡歷，只有他們認可了你，你才是真有本事。一旦找到了好工作，你就不用費勁地實習和考研究所了！」

番薯連連點頭。於是在大學四年裡，他一邊忙著實習兼職，一邊忙著學習備考，一邊又徘徊在各大招聘會當中，每天忙得腳不沾地。可是他的精力太過分散，結果自然事倍功半。最終，番薯沒考上研究所，也沒找到心儀的工作，只能聽從父母安排，回到位於四線城市的老家，當了一個普通職員。

在波瀾不驚的平淡生活中，番薯偶爾也會回想起自己的大學時代。他不明白：他明明按照那些優質人脈的建議去做了，為什麼結果還是竹籃打水，一場空呢？

其實番薯不知道，錯不在人脈，而在他自己。

當你缺乏明確的發展方向和目標時，你的社交就是無效的。若你的人生漫無目的，就無法在繁複的社交中，篩選出對自己有用的資訊。相反的，這時的你，從社交當中獲得的資訊越多，你心裡的困惑和焦慮反而會越多。你越是想要少走彎路，就越容易陷入東奔西顧、事倍功半的狀態當中，漸漸迷失自己。

無論到了何時，能夠為你雪中送炭、指明前路的人，少之又少。人脈再豐富，社交再高效，多數的作用，還是只能為你成功的時刻錦上添花。

大二時，一位頗有名氣的作家曾經來大連演講。那時我已經決定開始寫作，於是在講座結束之後，我專程跑到後臺跟作家聊了很久。作家耐心地回答了我的所有問題，還主動留了自己的聯繫方式給我。我當時受寵若驚，彷彿自己已經把一隻腳跨進了文藝圈。可是等我鼓起勇氣，將自己最滿意的作品發給作家點評時，作家卻再也沒有回覆過我。

當時我真的很有挫敗感，感慨世態炎涼的話也說了不少。後來，隨著我認識了更多的人，我逐漸理解了那位作家的選擇。畢竟，「身份和地位平等」的友誼才會穩固，能夠「共同進步」的人際關係才能長久。想要真正結交有價值的人脈，你就必須努力奮鬥，讓自己先成為朋友圈裡的王牌。

當你本身不夠強大時，你的社交也是無用的。你以為自己和對方相談甚歡，彼此交換了聯絡方式，拍拍肩膀說一句：「有事互相照應」，對方就會跟你成為守望相助的知交好友？等你真的遇到了麻煩，你卻永遠找不到這個人。這並非因為人心勢利，只不過是因為「社交」本來就是一種人與人之間「時間成本的等價交換」。當雙方地位不對等時，時間成本更高的人，自然不願意把精力浪費在不值得的人身上。

簡單一句話，想要實現有效的社交，你就要先讓自己變得「值得」。

朋友的功能不是工廠裡的生產線，不可能馬上就給我們帶來可觀的利益。我們也不是預言家，不可能預知參加了哪一個活動，就會遇到哪一位不可多得的貴人，給我們的人生帶來轉變。

優質高效的朋友圈，不是主動求來的。要想讓社交變得更有效，我們能做的是把握好前進的航向，然後努力提升自己。

當你有了堅定的方向時，你就會更妥善地經營自己的社交圈子，也能更敏銳地在人際交往中，獲取對自己有意義的資訊，及時取長補短；而當你有了足夠的能力和上升速度時，你就會進一步吸引那些與你志同道合、步調一致的人，在團隊合作中收穫更多。

所以，別再說社交無用了！也許目前無用的並不是社交，而是你自己。

★來杯熱可可，甜笑一下

結識「朋友」是為了交心？

佈線「人脈」是為了生財？

然而，白吃的午餐通常只有一餐，

你能給的回饋是什麼？

(本文摘自《生活有點難，你笑得有點甜》／方舟文化)

【作者簡介】

周檀

療癒系新銳作家，本科在大連外國語大學讀日語高級口譯專業，目前在日本廣島大學攻讀比較文化學研究生。10歲時開始執筆寫作，雖年紀尚輕，但文筆老練，累計發表作品十多萬字。

《生活有點難，你笑得有點甜》方舟文化

(中時新聞網)