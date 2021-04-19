▍總被別人搶走人生的主導權，何時才會為自己發出真心微笑？

․不喜歡現在的工作又不敢輕易離職轉業……

․努力保持優秀形象，其實早已疲憊不堪……

․為了做「懂事」的人，明明委屈了也不敢說……

明明有想法、有渴望，但當現實、壓力擺在眼前時，我們很容易就放棄「自己」，盲目追求著別人眼中的好工作、好姻緣、光明未來，同時卻又暗自怨嘆，在懊惱和迷茫裡無限迴圈，笑不出來。

無法為自己真心的微笑，是因為不夠了解自己，於是習慣性地隨波逐流，而這正是人生一切煩惱的根源。讓自己從正在追逐的目標中跳出來，看清它在你人生裡的「真實價值」，就不會被任何人事物挾持，不會因為得到而忘乎所以，也不會因為失去而痛不欲生。

【精彩書摘】

我剛來日本的時候，因為日語說得不太好，面試兼職四處碰壁，花了足足兩個多月時間，才找到一份在超市收銀的工作。

儘管超市裡的負責人，早就教會了我諸如「歡迎光臨」、「收您多少錢，找您多少錢」、「謝謝惠顧，歡迎下次再來」之類的套話，但我還是沒來由地緊張，站著的時候像一根筆直僵硬的木頭，在給商品掃條碼的時候，我的手都在微微顫抖。畢竟這份工作實在來之不易，我生怕自己哪裡做錯了，就會丟了這個好「飯碗」。幸好，早上超市裡沒有多少客人，絕大部分客人又都是住在附近、已經退休的爺爺奶奶，大家生活不忙，自然也不會申斥我的手忙腳亂。如今想來，當初服務過的絕大部分客人，我都已經記不清了，但我始終記得，在我就職的第一天遇到的一位老奶奶。

那一天，她買了一份報紙和一瓶熱咖啡。然後，她似乎仔細看了看我的名牌，那上面寫著我的姓氏。

我盡力讓自己不去回應她的目光，掃完商品的條碼，盡可能流暢地用日語說：「您好，一共兩百四十五日元。請問您想用現金還是刷卡支付？」

她微笑著看了看我，忽然說出一句很蹩腳的中文：「金周嗎？」

她說第一遍的時候，我沒有聽清楚，而且也完全沒有想到她說的是什麼。於是，她又笑眯眯地重複了一遍那句中文：「緊張嗎？」

我趕緊點頭，僵硬的身體頓時放鬆：「緊張！緊張死了！」她也點點頭，笑著把那瓶結了帳的咖啡推給我，說：「沒關係的，不要緊張。這個送給妳，加油！」

現在想來，那位奶奶其實只是說了一句很普通的話，但是在當時，這句話卻給了身處異國的我極大的力量，讓我咬牙挺過了那段最艱難黑暗的時光。後來，我逐漸習慣了在日本的生活，日語也越來越好。每次去超市兼職時，我都盼望著能再見到那位奶奶一面，可是過了很長一段時間，我都沒有再見過她。直到我慢慢放棄了再見的想法，在那一年年末的時候，我才又在收銀時遇見了那位奶奶。

她還是買了一份當天的報紙和一瓶熱咖啡，然後對我微笑， 用中文說：「今天的妳比之前好多了，妳慢慢在習慣。」

這一次，我也對她還以微笑，真誠地回答：「謝謝您，真的謝謝您。」

這份收銀的工作，我一直做了很長的時間。其實仔細想想，我還是能回想起當時服務過的很多客人：有一個西裝革履的公司職員，跟我講話時一直使用敬語，結帳之後還會向我鄭重地一鞠躬；有一位溫柔嬌小的家庭主婦，每次來超市都會買滿滿三大籃商品，結帳之後會很溫柔地跟我說「謝謝」；有一位個子高高的老爺爺，每次來超市必買二十條士力架和一大堆零食，每次結帳時，都會熱情地回應我說的那些服務業客套話，還會耐心地要我「不要著急」。

我看過一個脫口秀影片，主持人是一個穿著樸素的小女孩，看起來靦腆又可愛。在脫口秀的前半段，小女孩講得特別精采，引得觀眾們笑聲連連。可是在又一陣滿堂大笑過後，小女孩或許是被這過於火熱的場面嚇到了，竟然忘了詞，僵在了舞臺上。她尷尬地直搔腦袋，一會兒求助似的看看攝影機，一會兒又看看臺下的觀眾，不知該下場還是該繼續。

就在這短短十幾秒的時間裡，台下的一位觀眾忽然喊了一聲：「繼續講吧！好笑！」緊接著，台下忽然響起了潮水般的掌聲。掌聲裡的小女孩終於又笑了，繼續講下去，大獲成功。

我不禁想起，某一年去參加一個論文發表會的時候，我的朋友在上臺發表時也是忽然忘了詞，也是因為台下不知是誰，帶頭掀起了一陣熱烈掌聲，才讓他從滿臉尷尬和自卑中恢復過來，最終完成了發表。

後來，朋友跟我說：「如果當時沒有那陣掌聲，他可能會選擇直接下臺，甚至可能會在臺上哭出來。」

他說：「忘詞的時候，我真的覺得自己肯定完蛋了。可是那一天的掌聲卻告訴我，我還沒有失敗，我還有資格繼續努力下去。多虧了那陣掌聲，我才能重新振作起來、堅持下來。」

再後來，每次參加研討會或者其他什麼活動，我都會帶頭為臺上的人們鼓掌。為別人鼓掌，並不代表你甘心充當綠葉或是向對方認輸，而是在他人需要的時候，讓自己變成光源，帶給別人力量。

那位解放了黑人奴隸的美國總統林肯說：「為他人喝彩是一種美德。」

在人生的舞臺上，每個人都是自己生命裡的主角，每個人也都是其他人生命裡的看客。沒有人不希望自己在遇到「演出事故」時，能夠得到別人善意的鼓勵和幫助。樂於為別人鼓掌，既是一種好習慣，也是一種人品。

然而，現在的人們似乎越來越沒有耐心，越來越浮躁刻薄。在現代社會，我們似乎能看到很多這樣的人：他們看電視劇要開一點五倍速；出門喝奶茶吃火鍋，只要排隊時間長一點就破口大罵；看別人在社群發了美食美照，就嘲諷對方P圖亂秀；跟網友聊天，一言不合就「問候」彼此祖孫三代︙︙你說他們過得很辛苦嗎？或許並不比別人更辛苦，甚至可能比很多人都要輕鬆。但是在他們看來，別人的優秀彷彿就等同承認自己不如別人優秀，只有不分青紅皂白地見人就踩一腳、見井就扔塊石頭，才能讓他們覺得自己過得很幸福、不可悲。說白了，他們對待世界的所有刻薄，歸根到底不過是因為自己自卑而已。

我承認，「幸福感」的確是一個比較級。但我們實在沒必要通過諷刺和貶低別人，來安慰自己過得真好。在他人需要鼓勵的時候，送上一份真摯的掌聲，有時候反而比故意標新立異的「唱反調」，更能展現一個人的豁達、大氣和從容。

在他人需要時，送上一份鼓勵的掌聲吧！在人生路上， 我們也可以成為別人的光。

★來杯熱可可，甜笑一下

有人只是透過踐踏別人

來掩飾自己的失敗，

你是否能不為其所傷？ 不改初心？

不管外界是否黑暗，

做一個幸福的自發光體，

不斷溫熱自己，照亮別人。

(本文摘自《生活有點難，你笑得有點甜》／方舟文化)

【作者簡介】

周檀

療癒系新銳作家，本科在大連外國語大學讀日語高級口譯專業，目前在日本廣島大學攻讀比較文化學研究生。10歲時開始執筆寫作，雖年紀尚輕，但文筆老練，累計發表作品十多萬字。

《生活有點難，你笑得有點甜》方舟文化

(中時新聞網)