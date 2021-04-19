美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，由於美國製的衛生紙太過扎實，讓駐日美軍基地的廁所「不堪重負」，經常發生堵塞的狀況，已有一座駐日美軍基地無法繼續堅守愛用國貨的原則，呼籲官兵改用日本製衛生紙。

駐日美軍總部，同時也是美國空軍第5航空軍（5th Air Force）和第374空運聯隊駐地的日本東京都橫田基地（Yokota Air Base），已呼籲官兵改用日本製衛生紙。在維護單位工作的摩西（Amy Moses）指出，多種品牌的美製多層式衛生紙，是橫田基地馬桶經常堵塞的主因。

摩西表示，管理單位並不想要打擊美軍福利社的國產商品，但美製衛生紙太常造成堵塞，她個人每天都會接到8通相關通報電話，已影響基地設施運作。她強調，只要官兵們不用美製衛生紙，「將為許多人省下無謂的精力和挫折感」。

她也指出，除了美製多層式衛生紙之外，官兵們也應避免將濕紙巾丟入馬桶，並不要將馬桶清潔錠放在馬桶水箱內，以免這些分解速度較慢的產品讓堵塞狀況更加嚴重。

而對那些「愛用國貨」的官兵，她建議減少衛生紙的使用量，並在上完廁所後沖水2次，還說若官兵們想為節省水資源盡一份力，「這是個重新考慮衛生紙品牌的好機會」。並警告不聽勸者，已有許多人經歷過「屎淹臥室」的慘事。

不過對美國第7艦隊（7th Fleet）總部的橫須賀海軍基地（Yokosuka Naval Base），以及沖繩的嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）來說，美製衛生紙似乎不是大問題。橫須賀基地發言人鮑坎（Randall Baucom）便告訴《星條旗報》，當地美軍「不需要使用日本製衛生紙」，但應避免把濕紙巾丟入馬桶。

(中時新聞網)