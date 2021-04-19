【回憶殺】出道35年的美聲歌后坣娜（Nana），柔美又帶情感的嗓音，唱出無數男女戀愛的心聲，私底下的她也是追求愛情的小女人，曾和圈外男友Kelvin交往27年，分手後嫁給身家逾280億元台幣「四星國際」董座薛智偉，淡出歌壇數年後，17日站上台北國際會議中心舉辦「愛是自由FREE TO LOVE」首場大型售票演唱會，重現昔日療癒美音。

坣娜19歲邂逅前男友Kelvin，不到一年就墜入情網，一談就是27年，兩人相知相惜，是生活的依靠，也是事業上的夥伴，坣娜曾在1993年被超速的酒駕男子攔腰撞上，導致脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折和部分記憶喪失，昏迷兩天才甦醒；車禍期間，Kelvin不離不棄的照顧，當坣娜罹患嚴重憂鬱症時，都寸步不離的守候，並鼓勵她學瑜伽、經營瑜伽教室走出陰霾，如此可貴的感情，還是在2010年協議分手，據身邊友人透露，坣娜發現男友比較自私，許多事比較想到自己，才決定結束愛情長跑。

恢復單身後，坣娜深居簡出，每周教兩堂瑜伽課、偶爾接商演，過著簡單的生活，被問到感情生活，曾開口道：「希望遇到一個有精力、能力、體力疼我的男人，如果遇不到，不如自己好好過，好好準備成為一個更好的女人。」不久後遇到猶太裔美籍的薛智偉，剛開始交往時，曾結過婚的男方本來不想再婚，她表示可以理解，但因為自己還是想結婚，所以跟薛智偉說：「那你離開，不要待在我旁邊礙我的事」，最終男方順她的心意，2017年共步禮堂。

坣娜勇敢揮別27年感情，才能遇到現任丈夫薛智偉。（圖／中時資料照）

婚後的坣娜幾乎淡出演藝圈，直到本月17日舉辦大型演唱會重回舞台，在3千多名歌迷前賣力飆唱《你怎麼可以不愛我》、《奢求》、《抱緊一點》等金曲，老公薛智偉在台下支持，大方向粉絲打招呼：「你好，我就簡單稱呼，坣娜的老公。」被問到愛是什麼？薛智偉不忘放閃回應：「愛是很簡單，坣娜當我的太太就是愛，今天很感動，我這麼多年來聽到好聽的歌，都可以聽得到。」鶼鰈情深的夫妻情令人稱羨。

坣娜17日辦首場大型售票演唱會獲好評。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)