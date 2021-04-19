本周台股先下後上，在連續三天爆出4000億以上大量黑K之後，也爆出了世芯ky事件，美國商務部宣布，對天津飛騰信息公司等7家中企列入黑名單，不排除禁止相關業務營運，使飛騰的主要IC設計供應商世芯-KY首當其衝，股價苦吞5根跌停。由於此次多家投信踩到世芯ky地雷，被迫賣出其他IC設計相關股票，相關族群也被連累波及。

不過好公司股票的好買點都是在利空當中打造出來了，其實投資人可以檢視手中持股是否也有相關大陸業務往來或是大陸公司客戶，若沒有的話，假以時日，其實股價終究要還給好公司一個公道。

而大盤在4/14爆出4909億新天量，那麼大盤也在4/15立刻創下歷史新高17076，基本上傳產股仍是主軸，後續觀察台積電和聯發科的走勢，在出現新天量之後，最好不要立刻再爆出大量，若量能可以從3600億慢慢溫和放大，不要突然爆大量或是極度量縮，那麼行情是還有往上走高的機會。

目前第一季營收已經全部公布，在萬七這個不算是低檔的大盤，投資人最好不要去追搶已經漲高的個股，本波IP股和低價沒獲利IC設計股就是殺盤重心，重新檢視手中股票是否位階在低檔，或是營收是否持續成長，尤其接下來要公布Q1財報，筆者認為好壞差異會非常大，建議從第一季營收反推其公司獲利來判斷此家公司是否低估或是高估。以下就是本周從Q1財報精選3檔低檔低估股票：

1.原相(3227):59%高毛利IC設計公司，這次應該是被誤殺下來，因為其業務跟大陸比較沒有關係，觀察其Q1營收22.4億筆比去年Q3旺季還高，去年Q3獲利3.2元，因此今年Q1獲利保守預估也有3元，全年挑戰13-15元機會很大，按其本益比推算才14倍，股價相對低估。

2.皇田(9951):全球第二大窗簾製造商，去年Q4獲利2.81元，今年Q1約13億營收比去年Q2好，單季獲利有機會達2元，整年挑戰8元有機會，本益比不到13倍。

3.六暉ky(2115):生產汽門嘴和胎壓感測器，去年Q4單季獲利1.25元，3月營收3.49億為歷史新高，今年Q1獲利肯定比1.25還高，今年全年保守預估獲利5元起跳，本益比不到11倍。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)